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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünya, Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:18
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının bazı Afrika ülkelerinde görülmesi sonrası dünya Afrika ülkelerine kapılarını kapatmaya başladı.

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ABD ve AB'den bazı Afrika ülkelerine ''yeni varyant'' sebebiyle seyahat kısıtlaması

İlk olarak 25 Kasım'da Afrika ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da tespit edilen yeni varyant sonrası birçok ülke tedbirler uygulamaya geçti.

Hükümetler tarafından alınan tedbirler kapsamında 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları getirildi.

Seyahat kısıtlamaları uygulanan Afrika ülkeleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabye bulunuyor.

Dünya ülkeleri Güney Afrika ülkelerine kapılarını kapatıyor

Omicron varyantının Botsvana ve Güney Afrika'da tespit edilmesinin hemen ardından, İngiltere hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini ve Zimbabve'yi kırmızı listeye ekledi.

Avrupa Birliği (AB) de 26 Kasım'da bu ülkelerden uçuşları durduracağını açıkladı.

AB kararı sonrası ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Fransa, Japonya, İsrail, Hindistan, Avustralya, Hollanda, Filipinler, İtalya, Malta, Pakistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, bu 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları getirdi.

Türkiye de 26 Kasım'dan itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den seyahatlere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Afrika ülkeleri de kapılarını kapatıyor

Angola, Omicron varyantı nedeniyle sınırlarını 7 Afrika ülkesine kapatma kararı aldı.

Salgınla mücadelede Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Botsvana, Lesotho ve Namibya'ya kapılarını kapatırken Ruanda da Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Zimbabve'ye doğrudan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Fas ise varyantın ülkeye girişini engellemek amacıyla iki hafta boyunca yolcu uçuşlarını askıya aldı.

DSÖ'den sınırları kapatmayın çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayıldığına ve Delta dahil olmak üzere Kovid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna ilişkin net kanıt olmadığını açıkladı.

Omicron varyantının ortaya çıktığı Afrika kıtasının güneyindeki ülkelere seyahat yasağı uygulanmaya başlanmasını eleştiren DSÖ, seyahat kısıtlamalarının, Afrika ülkelerinde geçim kaynakları ve tedarik zincirleri konusunda olumsuz etki oluşturabileceği gerekçesiyle sınırların kapatılmaması çağrısı yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Afrika Birliğinden "kısıtlama" tepkisi

Afrika Birliği (AfB) ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulanmasını eleştirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarını "haksızlık" ve "ayrımcılık" olarak niteledi.

Ramaphosa, "Ülkemize ve Güney Afrika'daki kardeş ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulayan tüm ülkeleri, ekonomilerimize ve halkımızın geçim kaynaklarına daha fazla zarar vermeden, kararlarından acilen geri dönmeye ve kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz." dedi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, genel olarak Kovid-19 salgını sürecine bakıldığında, seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını yönetmede çok az amaca hizmet ettiğinin görüldüğünü belirterek, Omicron varyantı nedeniyle kıtanın bazı ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Nkengasong, varyantı bildiren ülkelerden gelen kişilere seyahat yasağı getirilmesini tavsiye etmediklerini dile getirerek, "Aslında, bu salgın süresince, yeni bir varyantın bildirildiği ülkelerden gelen yolculara yasaklar uygulamanın sonuç vermediğini gözlemledik." ifadesini kullandı.

THY, Güney Afrika'dan tahliye seferi düzenledi

Türk Hava Yolları (THY) da Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden 27 Kasım'da tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

İki ayrı uçuşta toplam 71 vatandaş tahliye edildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, THY'nin bu tahliye uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağını açıkladı.

Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelen yolculara, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantina uyguluyor.

 

AA

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