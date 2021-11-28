Prof. Dr. Midilli: Bütün varyantlardan daha fazla mutasyon ihtiva ediyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Omicron varyantı bilinen bütün varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon ihtiva ediyor. Bu yeni kaygı verici varyantın alfa, beta, gamma ve delta gibi diğer kaygı verici varyantlarla ortak mutasyonlara ilave mutasyonları da var.” değerlendirmesini yaptı.

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