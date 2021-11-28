Prof. Dr. Midilli: Bütün varyantlardan daha fazla mutasyon ihtiva ediyor

28 Kasım 2021, Pazar 20:01
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Omicron varyantı bilinen bütün varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon ihtiva ediyor. Bu yeni kaygı verici varyantın alfa, beta, gamma ve delta gibi diğer kaygı verici varyantlarla ortak mutasyonlara ilave mutasyonları da var.” değerlendirmesini yaptı.
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Hürriyet’tin haberine göre, Midilli yazısında, “Bu da önceki varyantların bulaşıcılık, aşılardan kaçma gibi özelliklerindeki değişikliklerden sorumlu olan mutasyonların Omicron’da daha da zenginleşmiş halde bulunduğu anlamına geliyor. Hâkim varyant olup olmayacağını kesin bir şekilde söylemek için henüz erken, yoğun bir şekilde inceleniyor.” ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
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