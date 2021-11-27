'Türkiye'de Nu varyantına rastlanmamıştır'

Son 24 saatte 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı
DSÖ'den Güney Afrika'daki yeni Kovid-19 varyantı hakkında açıklama
ABD ve AB'den bazı Afrika ülkelerine ''yeni varyant'' sebebiyle seyahat kısıtlaması
Koca konuyla ilgili olarak ''Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye’de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır.'' ifadelerini kullandı.
AA
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