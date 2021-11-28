Dünyada Omicron endişesi büyüyor

Omicron” olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı endişeye neden oluyor. DSÖ, varyantı “endişe verici” olarak sınıflandırırken mevcut aşıların etkili olup olmadığını tespit etmek için incelemeler başladı.

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ABD ve AB'den bazı Afrika ülkelerine ''yeni varyant'' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Korona pandemisinin ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesinden sonra ortaya çıkan yeni Güney Afrika varyantı tüm dünyada endişeye neden oluyor. Koronavirüsün B.1.1.529 kodlu bu varyantını “Omicron” olarak adlandıran Dünya Sağluk Örgütü (DSÖ) varyantı “endişe verici” olarak sınıflandırdı. DW’deki habere göre Örgüt, Omicron’un “yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu” ve “birçok kez mutasyona uğramış olduğunu” açıkladı. Omicron varyantının gerçek riskleri henüz anlaşılabilmiş değil ancak ilk veriler, diğer varyantlara göre yeniden enfeksiyon riskini daha çok barındırdığını, hastalığı geçirmiş olanların da virüse yakalanma risklerinin olabileceğini gösterdi. Söz konusu varyantın hastalığın daha şiddetli geçirilmesine neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Güney Afrikalı uzmanlar, diğer varyantlarda olduğu gibi, hiç semptom görülmeyen hastaların da bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, varyantın henüz detaylı analizi yapılmadan fazla tepki verilmemesi konusunda uyardı. Omicron varyantı ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmesinin ardından Belçika’ya, İsrail’e ve Hong Kong’a seyahat eden yolcularda da görüldü. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, “Çok hızlı yayıldığı görülüyor. Tedbirli olacağız” dedi.

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İngiltere’de iki Omicron vak’ası

Avrupa’daki ilk Omicron vak’asının Belçika’da görülmesinin ardından öncki gün İngiltere’de de tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede iki vakanın tesbit edildiğini bildirdi. İki vakanın da Güney Afrika ile ilişkisi olduğu açıklandı. Bakan, hızlı davranılarak söz konusu kişilerin karantinaya alındığını ve olası temaslıların takip edildiğini ifade etti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi Güney Afrika ülkelerine olan uçuşları yasaklamıştı.

İngiltere’de maske zorunluluğu geri getirildi



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 2 Omicron vakasının görülmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi. Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron’un “aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon” olduğunu söyledi. Johnson, “bilim insanlarına ne ile uğraştıklarını öğrenmeleri için zaman kazandıracak bazı önlemler” almak zorunda olduklarını kaydetti. Aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin varışlarından 2 gün sonra PCR testi yaptırmaları gerekeceğini duyuran İngiliz başbakan, toplu ulaşım araçları ve marketler gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da geri getirildiğini kaydetti. Londra - aa

Haber Merkezi