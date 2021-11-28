"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Dünyada Omicron endişesi büyüyor

28 Kasım 2021, Pazar 20:34
Omicron” olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı endişeye neden oluyor. DSÖ, varyantı “endişe verici” olarak sınıflandırırken mevcut aşıların etkili olup olmadığını tespit etmek için incelemeler başladı.

'Türkiye'de Nu varyantına rastlanmamıştır'
Prof. Dr. Midilli: Bütün varyantlardan daha fazla mutasyon ihtiva ediyor
DSÖ'den Güney Afrika'daki yeni Kovid-19 varyantı hakkında açıklama
ABD ve AB'den bazı Afrika ülkelerine ''yeni varyant'' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Korona pandemisinin ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesinden sonra ortaya çıkan yeni Güney Afrika varyantı tüm dünyada endişeye neden oluyor. Koronavirüsün B.1.1.529 kodlu bu varyantını “Omicron” olarak adlandıran Dünya Sağluk Örgütü (DSÖ) varyantı “endişe verici” olarak sınıflandırdı. DW’deki habere göre Örgüt, Omicron’un “yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu” ve “birçok kez mutasyona uğramış olduğunu” açıkladı. Omicron varyantının gerçek riskleri henüz anlaşılabilmiş değil ancak ilk veriler, diğer varyantlara göre yeniden enfeksiyon riskini daha çok barındırdığını, hastalığı geçirmiş olanların da virüse yakalanma risklerinin olabileceğini gösterdi. Söz konusu varyantın hastalığın daha şiddetli geçirilmesine neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Güney Afrikalı uzmanlar, diğer varyantlarda olduğu gibi, hiç semptom görülmeyen hastaların da bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, varyantın henüz detaylı analizi yapılmadan fazla tepki verilmemesi konusunda uyardı. Omicron varyantı ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmesinin ardından Belçika’ya, İsrail’e ve Hong Kong’a seyahat eden yolcularda da görüldü. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, “Çok hızlı yayıldığı görülüyor. Tedbirli olacağız” dedi.

***

İngiltere’de iki Omicron vak’ası

 

Avrupa’daki ilk Omicron vak’asının Belçika’da görülmesinin ardından öncki gün İngiltere’de de tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede iki vakanın tesbit edildiğini bildirdi. İki vakanın da Güney Afrika ile ilişkisi olduğu açıklandı. Bakan, hızlı davranılarak söz konusu kişilerin karantinaya alındığını ve olası temaslıların takip edildiğini ifade etti. Türkiye dahil birçok Avrupa ülkesi Güney Afrika ülkelerine olan uçuşları yasaklamıştı.

İngiltere’de maske zorunluluğu geri getirildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 2 Omicron vakasının görülmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi. Varyantın dünyaya yayıldığını ve yayılma hızının da yüksek olduğunu kaydeden Johnson, Omicron’un “aşıların kısmen de olsa etkinliğini azaltabilecek kapsamlı bir mutasyon” olduğunu söyledi. Johnson, “bilim insanlarına ne ile uğraştıklarını öğrenmeleri için zaman kazandıracak bazı önlemler” almak zorunda olduklarını kaydetti. Aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin varışlarından 2 gün sonra PCR testi yaptırmaları gerekeceğini duyuran İngiliz başbakan, toplu ulaşım araçları ve marketler gibi kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun da geri getirildiğini kaydetti. Londra - aa

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhalif olan terörist mi?

    Dünyada Omicron endişesi büyüyor

    Bu yaptığınız haram

    'Karanlık 45 dakika artacak'

    Adil bir eğitim sistemi kurmak zorundayız

    Küçük ama önemli bakımlar

    Hollanda'da 13 kişide Omicron varyantı görüldü

    Etiyopya'da 1,76 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı

    En pahalı il ve ilçeler belli oldu

    Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesi yüzde 4'e düştü

    KKTC'de kapalı alanlara giriş için çift doz aşı şartı

    Katar'da Afganistan'a insani yardım görüşmeleri yapılıyor

    İsrail ülke sınırlarını yabancılara kapattı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Mardin'de terör operasyonu: 45 kişi gözaltına alındı

    İşte enflasyonun itirafı - Vergi, ceza ve harçlara yüzde 36,20 zam geliyor

    Alışveriş çılgınlığı havayı kirletiyor

    MGK, AKP’nin vesayet kurumu

    BAE kriz fırsatçısı

    ‘Kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in “ihlal” kararları hızlanıyor
    Genel

    Ayşe Özdoğan tahliye edildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Misbah ERATİLLA

    Yol parası
    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla dalga geçen…
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dış güçler mi, tek adam rejimi mi?
    Ahmet BATTAL

    Millî güvenlik ve iktisadî hayatımız
    Genel

    Din üzerinden siyaset dine zarar verir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.