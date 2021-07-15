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Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

15 Temmuz 2021, Perşembe 22:08
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 540 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 189 milyon 501 bine, ölenlerin sayısı 4 milyon 78 bine, iyileşenlerin sayısı 172 milyon 967 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 849 bini, Hindistan'da 31 milyon 25 bini, Brezilya'da 19 milyon 209 bini ve Rusya'da 5 milyon 882 bini geçti.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 791 ile günlük en yüksek can kaybı açıklanırken toplam ölü sayısı 146 bini geçti.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesine Ukrayna'yı ekledi, Tayland ve Ruanda listeden çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, sağlık sisteminin çöktüğü Myanmar'da Kovid-19 salgınının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Arjantin'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısının 100 bini aşması nedeniyle hükümet 5 gün ulusal yas ilan etti.

Meksika'da ilk kez bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya'nın, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 41 milyon doz daha aşı alacağı bildirildi.

Malezya'da temmuzun başından bu yana Kovid-19 salgınının varyantlarından 76 vaka tespit edildiği açıklandı.

Malezya hükümeti de Kovid-19 nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında faaliyetleri durdurulan parlamentonun yeniden açılacağı tarihin 26 Temmuz olduğunu duyurdu.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Kovid-19'a rağmen Tokyo Olimpiyatlarının başarılı şekilde düzenleneceğine inandıklarını söyledi.

Japonya ayrıca, ABD'li ilaç üreticisi Moderna'ya ait Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasını onaylayacak.

Pakistan’ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar, ülkedeki vaka artışlarının sebepleri arasında Kovid-19’un "Hindistan varyantını" ve vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasını gösterdi.

Suudi Arabistan, ülkede Kovid-19 belgelerinde sahtecilik yaptıkları suçlamasıyla 122 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Güney Kore'de yurt içi kaynaklı vakaların yüzde 70,6’sının görüldüğü Seul bölgesinde yarı kapanma tedbirleri uygulanmaya devam ederken, vaka sayılarında artışın sürdüğü diğer bölgelerde de önlemler artırıldı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'a karşı geliştirilen Pfizer aşısının ülkeye getirilmesi için ön anlaşmanın sağlandığını bildirdi.

AA

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