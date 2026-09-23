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Çare ‘manevî vatan’ı ayağa kaldırmak

23 Eylül 2026, Çarşamba 23:47
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sanal kumar, uyuşturucu, aile yapısı ve gençlere yönelik risklere ilişkin açıklama yaptı.

Manisa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayla ilgili, “Çağrımız siyasî değil; aziz milletimize topyekûn bir seferberlik çağrısıdır” diyen Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aziz Vatanımızın her bir köşesinden feryatlar yükseliyor. Gençliğimiz, nesillerimiz elimizden kayıp gidiyor. Her 4 vatandaşımızdan biri sanal kumar batağında, uyuşturucu yaşı 13’e inmiş durumda. Ekranlardan yozlaşma akıyor, aile kurumumuz SOS veriyor. Geçtiğimiz aylarda Maraş’ta bugün Manisa’da yaşananlar yaklaşan büyük tehlikenin habercisi. Çare, manevî vatanı ayağa kaldırmaktan geçiyor. Çağrımız siyasi değil; Aziz milletimize topyekun bir seferberlik çağrısıdır. Gelin, manevî vatanımızı hep birlikte ayağa kaldıralım” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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