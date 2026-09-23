İran’dan Hürmüz Boğazı için yeni yaptırım kararı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yüklerinin yüzde 20’sine el konulmasını veya aynı değerde para cezası uygulanmasını öngören maddeleri onayladı. Cezanın ödenmemesi halinde gemilere de el konulabilecek.

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin yeni yaptırımları devreye almaya hazırlanıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, “Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı”nın 13, 14 ve 15. maddelerinin komisyonda onaylandığını açıkladı. Düzenleme, belirlenen geçiş kurallarına uymayan gemilerin yüklerine ve gerektiğinde gemilerin kendilerine yönelik yaptırımlar öngörüyor.

YÜKÜN YÜZDE 20’SİNE EL KONULACAK

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre Kaşkavi, planın 13. maddesi kapsamında Hürmüz Boğazı’nda oluşturulan geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin İran Ceza Kanunu’nun 5. maddesi doğrultusunda yaptırımla karşılaşacağını bildirdi.

Kaşkavi, söz konusu gemilerin taşıdığı yükün yüzde 20’sine el konulacağını veya yükün yüzde 20’lik bölümünün değeri kadar para cezası uygulanacağını belirtti. Para cezasının ödenmemesi halinde ise gemilere de el konulabileceğini kaydetti.

Planın 14. maddesine ilişkin de bilgi veren Kaşkavi, Hürmüz Boğazı konusunda iki ülke arasında oluşturulacak belgelerin veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların İran Anayasası’nın 77, 125, 176 ve 57. maddeleri çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

UYGULAMAYI GENELKURMAY TAKİP EDECEK

Kaşkavi, Stratejik Eylem Planı’nın 15. maddesi kapsamında İran Genelkurmay Başkanlığının ilgili kanunun uygulanmasını takip etmekle görevlendirildiğini bildirdi. Böylece Hürmüz Boğazı’ndaki yeni düzenlemelerin uygulanmasının askeri makamlar tarafından da takip edilmesi öngörüldü.

İran Ceza Kanunu’nun 5. maddesinin A fıkrasına göre, İran vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ülkenin iç ve dış güvenliğine, toprak bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı girişimde bulunan kişiler, eylemleri İran’ın egemenlik alanı dışında gerçekleşmiş olsa dahi belirli suçlar bakımından İran kanunlarına göre yargılanabiliyor.