"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

19 Temmuz 2021, Pazartesi 02:03
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 630 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 191 milyon 71 bine, ölenlerin sayısı 4 milyon 103 bine, iyileşenlerin sayısı 174 milyon 16 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 953 bini, Hindistan'da 31 milyon 143 bini, Brezilya'da 19 milyon 342 bini ve Rusya'da 5 milyon 958 bini geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kovid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Fransa'nın birçok kentinde, aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişi katıldı.

Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası'nda vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve eğlence yerlerinde müzik yayınının durdurulması üzerine Ada sessizliğe büründü.

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, sosyal medya platformlarının salgınla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşarak, "insanları öldürdüğü" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde kalan sporcularda ilk pozitif Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, Kovid-19'a yakalanan 1 kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Tunus'a salgınla mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemesi yüklü askeri kargo uçağının, başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Özbekistan'da aşı uygulaması, devlet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu hale geldi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde artan vakalar sonrası yönetim, yeni tedbirler aldı. Sindh İçişleri Bakanlığınca duyurulan yeni tedbirlere göre, tren seyahatlerinde, hayvan pazarlarına girişlerde, otel konaklamalarında ve düğünlere katılımlarda Kovid-19 aşısı olma şartı aranacak.

Senegal'de "Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 419 test yapıldı, 1722 kişide virüse rastlandı.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, salgını kontrol altına almak için mücadele edilen ülkede özel toplantılara yönelik daha sert kısıtlamaların, Seul ve çevresindeki metropol bölgelerin dışına genişletileceğini söyledi.

Tayland Sivil Havacılık İdaresi (CAAT), Tayland hükümetince Bangkok'tan Kovid-19 açısından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan diğer illere gidiş-dönüş uçuşlarının 21 Temmuz'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Avustralya'da hükümet Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yaklaşık 6,6 milyon nüfusa sahip eyalette, halk sadece temel gıda alışverişi yapmak ve aşı olmak için dışarıya çıkabilecek.

AA

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Din, siyaset ve ticarete alet edildi

    OHAL’e devam

    Bu anayasa ihlal suçu

    Kanalı bırak Karadeniz’e bak

    Sağlıklı bir bayram için tavsiyeler

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı

    Bayrama giden Suriyeliler için Kovid endişesi

    Aşılama sürecinde Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Bayram tatili hareketliliği devam ediyor

    Pes doğrusu

    AB'den Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

    Bayram öncesi yine tahrik: Binden fazla fanatik Yahudiden Mescid-i Aksa'ya baskın!

    TBMM tatile girdi

    Rize'deki hasar tespit çalışmaları sürüyor: 44 konutun nakline karar verildi

    Zam pazarlığı 2 Ağustos'ta başlayacak: Memur ve memur emeklisi ne istiyor?

    Almanya'daki sel afetinde ölü sayısı daha da artabilir!

    İl il Bayram namazı saatleri

    AB Adalet Divanının başörtüsüne ilişkin skandal kararına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Teşrik tekbirlerini unutmayalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Din, siyaset ve ticarete alet edildi
    Şükrü BULUT

    Bayram temizliğini bilir misiniz?
    Genel

    Bu anayasa ihlal suçu
    Yeni Asya'dan Size

    Hukuk mücadelemiz
    Genel

    OHAL’e devam
    Genel

    Kanalı bırak Karadeniz’e bak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.