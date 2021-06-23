Dünya genelinde son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 700 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 179 milyon 696 bine, ölenlerin sayısı 3 milyon 891 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 392 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 420 bini, Hindistan'da 30 milyon 2 bini, Brezilya'da 17 milyon 969 bini ve Fransa'da 5 milyon 760 bini geçti.

Beyaz Saray, ABD'de 30 yaş üzerindekilerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğunu ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılamayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının geliştirdiği aşıdan 150 milyon doz daha alacağını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülke genelinde 28 Haziran pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.

İsveç'te yaklaşık 100 bin kişiye sahte negatif PCR testi ile seyahat belgesi düzenlediği iddia edilen özel sağlık şirketi "Doktor Grubu"nun çalışma lisansının iptal edildiği duyuruldu.

Belçika'da başkasına ait Kovid-19 test sonucuyla ülke dışına gitmek isteyen bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), az gelişmiş ülkelere Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanan aşıların tükenmek üzere olduğunu ve söz konusu ülkelerin aşılama kampanyasını bu şekilde sürdüremeyeceklerini bildirdi.

DSÖ, Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin son 1 haftada yüzde 40 artış gösterdiğini açıkladı.

Çin, salgın tedbirleri kapsamında getirdiği sınır kısıtlamalarını gelecek yıl ortasına kadar uzatma kararı aldı.

Özbekistan, salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle Afganistan ile sınırını geçici olarak kapattı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, komşu ülkelerde salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle sınırlarında kontrolü güçlendirme kararı aldı.

Gürcistan'da salgın nedeniyle açık alanlarda uygulanan maske takma zorunluluğu sona erdi.

İsrail Başbakanı Bennett "yurt dışına çıkmayın" çağrısında bulundu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

Pakistan hükümeti, Pfizer-BioNTech firması ile 13 milyon doz aşı için anlaşmaya vardı. Yetkililer, söz konusu aşıların 2021 yılı içerisinde teslim edileceğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, salgın sonrası ekonomik toparlanmanın sağlanması amacıyla Afrika'ya daha fazla Uluslararası Para Fonu (IMF) rezervi tahsis edilmesi için gelişmiş ülkelere destek çağrısında bulundu.

Ruanda, salgın nedeniyle ilave tedbirler almaya başladı. Ülkede uygulanan yeni tedbirler kapsamında 23 Haziran'dan itibaren temel hizmetler dışında bölgeler arası seyahatler ve toplu etkinlikler yasaklanırken, ülke genelinde yerel saatle 19.00-02.00'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve dükkanların da 18.00'dan sonra kapalı kalacağı bildirildi.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Ciyle, 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının Kovid-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı.

Küba'da, "Abdala" ismi verilen aşının yüzde 92,28 oranında etkinlik gösterdiği iddia edildi.

Kanada makamlarınca kullanımı onaylanmış aşılardan herhangi birinin iki dozunu da yaptırmış olanların, 3 günlük otel karantinası ile sonrasındaki 14 günlük ev karantinası uygulamasından muaf olacakları belirtildi.

Wembley Stadı'nda oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) yarı final ve final maçlarının her birine 60 binin üzerinde biletli seyirci alınacağı bildirildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Mason Mount ve Ben Chilwell, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.