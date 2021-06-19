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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünyada geçen yıl 82 milyondan fazla insan yerinden oldu

19 Haziran 2021, Cumartesi 12:13
Mültecilerin durumunu uluslararası topluma daha iyi anlatabilmek için 20 Haziran, 2001'de "Dünya Mülteciler Günü" ilan edildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 16 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlediği toplantıda, "Balkan rotası" olarak bilinen düzensiz göç rotasında göçmenlerin maruz kaldığı kötü muameleye işaret ederek "Yunanistan, Kıbrıs (Rum Kesimi), Hırvatistan gibi ülkeler tarafından yapılan acımasız ve fiziksel şiddet içeren geri itmeler kabul edilemez. Bundan endişeliyiz. Bu hususu, ilgili ülkelere ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na da ilettim." dedi.

Grandi, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada da ilk etapta insanları kaçmaya zorlayan çatışmaların ele alınması için daha güçlü bir siyasi iradenin olması gerektiğini vurguladı.

UNHCR'e göre, 2020'de dünyada zorla yerinden edilmiş insan sayısı yaklaşık 82,4 milyona yükseldi

UNHCR'nin 18 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yayımlanan "Küresel Eğilimler Raporu"na göre, Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısı yaklaşık 82,4 milyona yükseldi.

2019 sonundaki 79,5 milyon kişi ile zaten rekor seviyede bulunan bu sayı, geçen yıl yüzde 4 artmış oldu.

Raporda, 2020'nin sonu itibarıyla UNHCR’nin yetki alanı altında 20,7 milyon mülteci, 5,7 milyon Filistinli mülteci ve 3,9 milyon kendi ülkeleri dışında yerinden edilmiş Venezuelalı olduğu, 48 milyon kişinin ise kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş durumda olduğu kaydedildi.

Ayrıca, 4,1 milyon sığınmacının bulunduğu belirtilen raporda, bu sayıların Kovid-19 salgını ve küresel ateşkes çağrılarına rağmen çatışmaların insanları evlerinden koparmaya devam ettiği gösterdiği vurgulandı.

Raporda, milyonlarca insanın da kendi ülkeleri içinde yerinden edildiği, çoğunlukla Etiyopya, Sudan, Sahel ülkeleri, Mozambik, Yemen, Afganistan ve Kolombiya'daki krizlerin etkisiyle kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş insan sayısını da 2,3 milyondan fazla arttığı aktarıldı.

En çok sığınmacı veren ülkelerin başında Suriye, Venezuela, Afganistan, Güney Sudan ve Myanmar geliyor

Ülkeleri dışına kaçan tüm insanların üçte ikisinden fazlası, Suriye (6,7 milyon), Venezuela (4 milyon), Afganistan (2,6 milyon), Güney Sudan (2,2 milyon) ve Myanmar (1,1 milyon) olmak üzere sadece 5 ülkeden geliyor.

Dünyadaki mültecilerin büyük çoğunluğuna kriz bölgelerine komşu olan ülkeler ile düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, 3,7 milyon mülteci ile son yedi yıldır dünya çapında en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor

UNHCR'nin raporuna göre, Türkiye, 3,7 milyon düzensiz göçmen ile son 7 yıldır dünya genelinde ilk sırada yer alıyor. Türkiye'yi Pakistan (1,4 milyon), Uganda (1,3 milyon) ve Almanya (1,2 milyon) izliyor.

18 yaşın altındakiler, zorla yerinden edilmiş tüm insanların yüzde 42'sini oluşturuyor. UNHCR'ye göre 2018 ile 2020 yılları arasında yaklaşık 1 milyon çocuk mülteci olarak dünyaya geldi.

Geçen yıla ait verilere göre 79 ülkede ikamet eden yaklaşık 4,2 milyon kişi "vatansız" statüsündeyken gerçek sayının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Geçen yıl yerinden edilen 34 bin 400 mülteci, üçüncü bir ülkeye yerleştirilirken yaklaşık 251 bin mülteci evlerine dönebildi.

AA

Etiketler: dünya, insan, mülteci
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