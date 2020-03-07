Dünyayı zehirleyerek kazanıyorlar

Dünya piyasasına hâkim beş tarım kimyasalı şirketi, insan ve çevre sağlığına zararlı olduğu tesbit edilen yüksek seviyede tehlikeli pestisitlerin satışından milyarlarca dolar elde ediyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği açıklamasına göre, tarımda kullanılan kimyasallara ilişkin 2018 satışlarını inceleyen Unearthed ve Public Eye yayın kuruluşları, dünyanın önde gelen tarım kimyasalı şirketleri satışlarının % 35’ini, insanlara, hayvanlara veya ekosisteme “yüksek düzeyde zararlı pestisitler (YZP)” olarak sınıflandırılmış pestisitlerin oluşturduğunu açıkladı.

Pestisit piyasası, beş şirketin hâkimiyeti altında: Bayer, BASF, Syngenta, FMC ve Corteva (eski Dow ve DuPont). Analize göre bu beş şirket küresel tarım zehiri (pestisit) pazarının % 65’ini elinde bulunduruyor ve CropLife International lobi grubunun altı üyesinden beşini oluşturuyor. Analize göre, bu şirketler 2018 yılında, kanser veya üreme sorunu gibi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtilen YZP ihtiva eden 4,8 milyar dolar değerindeki ürün satışından, toplam gelirlerinin % 35’ini elde etti.

Bu beş şirketin Türkiye’deki 2018 yılı satış gelirleri ise 68 milyon dolar. Bu gelirin % 16’sı insan sağlığına ve ekosisteme zarar veren yüksek seviyede tehlikeli pestisitlerin satışından elde edildi.