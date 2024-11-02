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El-Avde Hastanesi'ndeki hayati hizmetler de yarın duracak!

02 Kasım 2024, Cumartesi 20:15
El-Avde Hastanesinin Müdürü Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın yarın biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Acil cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların arttığı bir dönemde El-Avde Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde bir genel cerrahi doktorunun bulunduğu tek hastanedir." dedi.

Saliha, hastaneye getirilen yaralıların yüzde 70'ten fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin kuzeyindeki diğer sağlık kuruluşları gibi el-Avde Hastanesi'nin de benzeri görülmemiş kötü bir durumda olduğunu anlatan Saliha, bundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Saliha, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği ile İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması sebebiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun felaket olduğunu belirtti.

"Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor"

Avde Hastanesi Müdürü Saliha, İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını hizmet dışı bırakması sebebiyle yaralananların bombalanan bölgelerden araçlarla taşınamadığını söyledi.

Saliha, "Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşanıyor. Yaralıları şu anda vatandaşlar omuzlarında hastaneye taşıyor, bazen de at arabaları kullanılıyor." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarına dikkati çeken Saliha, "Hastane sürekli İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. Bu da hem çalışmaları engelliyor hem de sağlık ekipleri ile yaralıların hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Saliha, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığına dikkati çekerek, yaralı sayısının fazla olması sebebiyle sağlık personeli üzerindeki baskının giderek arttığını ifade etti.

Hastanede elektrikli cihazların kullanılması için gereken yakıtın bitmek üzere olduğuna işaret eden Saliha, "Yakıtın tükenmesi nedeniyle yarın hastanedeki hayati hizmetler duracak." uyarısında bulundu.

Saliha, hastanede kan sıkıntısının da bulunduğunu vurgulayarak, bu durumun hastaların hayatını riske attığının altını çizdi.

Hastanedeki sağlık personelinin ciddi malzeme sıkıntısı çektiğini söyleyen Saliha, "Hastane, hasta ve refakatçileri için günde bir kez olmak üzere günlük 200 öğün yemek sağlamak zorunda ancak devam eden kuşatma nedeniyle yeterli miktarda gıdayı bulmakta zorlanıyor." şeklinde konuştu.

Saliha, Gazze'nin kuzeyinde tedavi edilemeyenlerin tahliyesi için güvenlik koridorlarının açılması ve yüksek sayıdaki yaralılarla ilgilenmeleri amacıyla sağlık personelinin girişine izin verilmesi için çağrıda bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de bu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

AA

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