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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

En büyük 'kirletici' onlar

14 Kasım 2022, Pazartesi 22:00
Küresel sera gazı emisyonlarında en fazla sorumluluğa sahip ilk 14 kaynak ağırlıklı ABD ve Rusya'da bulunurken, bu sektörler haricindeki en yüksek emisyonlu tesis Çin’deki demir çelik fabrikası olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde verilen sözler tutulmuyor

 

Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore’un kurucu üyeleri arasında bulunduğu, kar amacı gütmeyen Climate TRACE, dünyada en yüksek emisyonlara neden olan 70 binin üzerinde tesis, petrol ve doğal gaz sahasının yer aldığı bir envanter açıkladı.

Söz konusu tesislerin yol açtığı emisyon değerleri karbondioksit eşdeğeri cinsinden 100 yıllık sürede küresel ısınmaya sebep olma potansiyeli (CO2-e100) üzerinden hesaplanıyor. Şu anda toplam küresel sera gazı emisyonları 56,3 milyar ton CO2-e100 seviyesinde bulunuyor. Eenvanterden derlenen bilgilere göre, en büyük emisyon kaynağı 50 tesisin 26’sı petrol ve doğal gaz üretimi ve ilişkili tesislerinden oluşuyor. Her ne kadar küresel sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasına elektrik üretim santralleri yol açsa da tesis bazında en yüksek 14 emisyon kaynağı sadece petrol ve doğal gaz sahalarından oluşuyor.

ABD’de Teksas, Rusya’da Sibirya

Bu sahalar arasında ilk sırada ABD’nin Teksas eyaletindeki Permian Havzası yer alıyor. ABD’nin petrol üretiminin yüzde 40’ı ve doğal gaz üretiminin yüzde 15’ini karşılayan havzanın yol açtığı emisyonlar 208,6 milyon ton CO2-e100 seviyesinde bulunuyor. İkinci sırada ise 152 milyon ton CO2-e100 ile Sibirya’nın batısında Novi Urengoy bölgesindeki Urengoy doğal gaz sahası geliyor. Yaklaşık 10,9 trilyon metre küp doğal gaz rezervi olduğu tahmin edilen Urengoy, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor. New York yakınlarındaki Marcellus gaz sahası ise yol açtığı 124,4 milyon ton CO2-e100 ile dünyayı en fazla kirleten noktalar arasında üçüncü sırada ve kaya gazı üretiminde öne çıkıyor. Rusya’nın Bovanenkovo gaz sahası, sebep olduğu 122,7 milyon ton CO2-e100 ile dördüncü sırada yer alırken, sahanın 2 trilyon metreküp rezervi olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 1,68 trilyon metreküp kanıtlanmış rezerviyle Çin’in en büyük gaz sahası konumundaki Sulige, sebep olduğu 80,8 milyon ton CO2-e100 emisyonla sekizinci, dünyanın en büyük üçüncü büyük gaz sahası olarak bilinen Rusya’daki Yamburgskoye gaz sahası ise 75,1 milyon ton CO2-e100 emisyonla dokuzuncu büyük kirletici olarak öne çıkıyor. Cezayir’in günlük gaz üretiminin yüzde 20’sini sağladığı Hassi R’mel gaz sahası, 73,8 milyon ton CO2-e100 ile onuncu sırada bulunuyor.

Çin’deki demir çelik fabrikası

Petrol ve doğal gaz sahalarından sonra en fazla emisyon salımı yapan tesis ise Çin’de Jiangsu Shagang Group’un işlettiği demir çelik fabrikası. Geçen yıl 44 milyon ton sıvı çelik üretimiyle dünyanın en büyük beşinci çelik üreticisi konumunda olan tesis, 43,3 milyon ton CO2-e100 emisyona yol açıyor. Küresel sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu en yüksek ülke ABD olmasına rağmen, Çin, halihazırda en fazla sera gazı salımına yol açan ülke ve buradaki elektrik üretim santralleri en önemli emisyon kaynakları olarak öne çıkıyor.

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Etiketler: iklim
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