Dünya, ‘temiz enerji’ arıyor

Uluslararası Enerji Ajansının 2022 raporuna göre Net sıfır emisyona ulaşmak için temiz enerji yatırımlarının 2050’de yaklaşık üç kat artarak yıllık 4 trilyon dolara ulaşması gerekiyor.

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Küresel enerji krizi en çok doğal gaz, kömür ve elektrik piyasalarını sarstı

Küresel enerji krizinin daha temiz bir gelecek için tarihi bir dönüm noktası olduğu ve ülkelerin krize karşı cevap olarak temiz enerji yatırımlarını bugünkü seviyelerine göre 2030’a kadar yüzde 50 artırarak yıllık 2 trilyon doların üzerine çıkaracağı öngörülüyor.Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2022 (WEO) raporuna göre, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşla derinleşen küresel enerji krizi, kapsamlı ve uzun soluklu değişikliklere yol açıyor. Küresel enerji krizinin yaşattığı en büyük sarsıntılar doğal gaz, kömür ve elektrik piyasalarında hissedilirken, jeopolitik ve ekonomik kaygıların sürmesiyle enerji piyasaları kırılgan kalmaya devam ediyor.

YILDA 2 TRİLYON DOLARLIK YATIRIM

WEO’da dünya çapında açıklanmış politikalara dayanan senaryoda, ülkelerin enerji krizine karşı aldığı önlemler temiz enerji yatırımlarının 2030’a kadar yüzde 50’den fazla artışla yıllık 2 trilyon doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Temiz enerji yatırımlarının sonucu olarak 2025’te küresel emisyonların en yüksek noktasına ulaşacağı ve uluslararası enerji piyasalarının bu dönemde derin bir dönüşüm geçireceği öngörülüyor.

Fosil yakıt talebin düşecek

Bugünkü politikalarla ilk kez fosil yakıtlara talep pik yapacak, kömür kullanımı birkaç yıl içinde düşüşe geçecek, gaz talebi ise 2030 itibarıyla pilato seviyesine ulaşacak. Petrol talebinin ise elektrikli araç satışlarındaki artışla 2030’ların sonunda pilato seviyesine gelmesi bekleniyor. Böylece, fosil yakıt talebinin 2020’lerin ortasından 2050’ye kadar sürekli bir şekilde düşüş göstereceği öngörülüyor. Buna rağmen mevcut politikalar senaryosunda fosil yakıtların küresel enerji portföyündeki payı şu anki yüzde 80 seviyesinden 2050’de yüzde 60’a iniyor. Küresel karbondioksit emisyonları ulaştığı 37 milyar ton seviyesinden 2050’de 32 milyar tona geriliyor. Karbondioksit emisyonlarının bu seviyesi küresel sıcaklık artışının 2100’e kadar 2,5 dereceyi bulmasına yol açarken, bu artış, iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için belirlenen hedeflere göre oldukça yüksek seviyede bulunuyor.

“2050 Net Sıfır Emisyon” senaryosu

Güneş, rüzgar, elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerindeki bugünkü büyüme oranları aynı şekilde devam ettirilirse açıklanan politikalara dayalı senaryoya göre daha hızlı bir dönüşüm sağlanıyor. Mevcut politikalar senaryosunda temiz enerji yatırımları 2030’da yıllık 2 trilyon doların üzerine çıkmasına rağmen “2050 Net Sıfır Emisyon” senaryosunda bu yatırımların söz konusu dönemde yıllık 4 trilyon dolara ulaşmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu da yatırımların bugünkü seviyelerine göre yaklaşık üç kat artması anlamına geliyor.