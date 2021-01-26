Endonezya alarmda!

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'ndaki patlamada püsküren kül ve dumanın 400 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi. Açıklamada, püsküren lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından 1000 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı "yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması" uyarısını yineliyor. Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor. AA

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