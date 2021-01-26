"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Endonezya alarmda!

26 Ocak 2021, Salı 11:06
Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'ndaki patlamada püsküren kül ve dumanın 400 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, püsküren lav kütlesinin yanardağın güneybatı yönündeki yamacından 1000 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, "turuncu" alarm seviyesinde olan ve son dönemde volkanik hareketliliğin arttığı "yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması" uyarısını yineliyor.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Endonezya alarmda!

    İstanbul'da yağmur bekleniyor

    Trump'ı azil maddesi Senato'da: Yargılanma takvimi nasıl işleyecek?

    İçişleri Bakanlığı: 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı

    Reel sektör faiz kıskacında

    Tek çıkış parlamenter sistem

    İnsan hakları örgütlerinden ‘Arakan’ çağrısı

    Aksa baskınları Müslümanların duygularını provoke ediyor

    Yumurtanın fiyatı bir yılda 2 katına çıktı

    Fenerbahçe, Kayserispor'u 3 golle geçti

    AB, Navalny için Rusya'yı kınadı

    Türkiye - Yunanistan görüşmelerinin 61. turu gerçekleşti

    THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu

    Facebook, Netanyahu'nun paylaşımını sildi

    'Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı'

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 137 kişi daha vefat etti

    Başkanlık sistemi zarar getirdi

    İspanya'da hastanelerdeki doluluk oranı en üst seviyede

    Rusya'dan ABD'ye ''protesto notası'' verildi

    Şehit Piyade Er Selim Gedik dualarla ebediyete uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Selâhaddin Vatansever
    Ahmet BATTAL

    Yargıya adalet sizinle gelmez
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda Hz. İbrahim’e neden duâ ederiz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kim, kiminle iltisaklı?
    Cevher İLHAN

    Siyasî atraksiyonlar ve “yargı reformu”
    Sebahattin YAŞAR

    Selâlar kimin için okunuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Karabekir’in günlük notları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tek çıkış parlamenter sistem
    Genel

    Reel sektör faiz kıskacında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.