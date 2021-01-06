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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Endonezya’da salgın tedbirleri sıkılaştırıldı

06 Ocak 2021, Çarşamba 12:26
Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kısıtlamalar artırıldı.

Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, yaptığı açıklamada, hastanelerde yatak doluluk oranı, vaka ve can kayıplarındaki artış nedeniyle Bali Adası’nın yanı sıra başkent Cakarta’nın yer aldığı Cava Adası’ndaki tüm eyaletlerde tedbirlerin sıkılaştırıldığını belirtti.

Salgına karşı yeni tedbirlerin 11-25 Ocak tarihlerini kapsadığını aktaran Hartarto, sağlık protokolleri kapsamında ibadethanelerin azami yüzde 50, iş yerlerinin ise yüzde 25 kapasite ile hizmet verebileceğini ifade etti.

Hartarto, ilgili bölgelerde tüm yaygın eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan sürdürüleceğini belirterek, alışveriş merkezleri, restoran ve kafe gibi yeme içme yerlerinin saat 19.00’a kadar açık olacağı bilgisini paylaştı.

Kovid-19 aktif vaka oranının yüzde 14’e ulaştığı ülkede, özellikle Cava Adası’ndaki bölgelerde hastanelerdeki yatak doluluk oranı ortalama yüzde 70 civarında bulunuyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, dün yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19’a karşı aşılamanın 14 Ocak’ta başlayacağını ve öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanacağını bildirmişti.

AA

Etiketler: Endonezya, salgın, tedbir
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