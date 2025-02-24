Esir değişimi krizi

İsrail Başbakanı Netanyahu esir takası anlaşmasını bozdu, esir değişimini askıya aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı bakanlar ve üst düzey yetkililerin katıldığı esir takasının 7’nci turunda salıverilmesi gereken Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı güvenlik istişare toplantısına ilişkin bazı detaylar İsrail basınına yansıdı. Basına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Hamas’tan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında teslim edilmesi beklenen Gazze’deki 4 İsrailli esirin cenazesini perşembe gününden önce teslimini ve anlaşmanın ilk aşamasının daha fazla esirin serbest bırakılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Anlaşmayı açıkça ihlal ediyor

İsrail’de muhalefetteki Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri serbest bırakmama kararıyla Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasını “havaya uçurduğunu” belirtti. Golan, X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alarak anlaşmayı açıkça ihlal ettiğini kaydetti. Golan, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin canı pahasına siyasî kariyerini sürdürmesine izin vermeyeceklerini belirterek, “Sana söylüyorum Bibi, eğer anlaşmayı engellersen, cehennemin kapıları açılacak” dedi.

Hamas: Görüşmeyiz

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, sosyal medya hesabından esir takasına ilişkin açıklamada bulundu. Merdavi, 6 İsrailli esirin karşılığında serbest bırakılması kararlaş- tırılan Filistinliler serbest bırakılmadan önce Hamas’ın herhangi bir aşamada arabulucular (Mısır, Katar) üzerinden de İsrail’le herhangi bir görüşme yapmayacağını ifade etti. Hamaslı yetkili, arabulucu- larının “İsrail’i anlaşmaya uymaya zorlaması” gerektiğini belirtti. Kudüs - aa

Amerika'dan İsrail’e destek

ABD, İsrail’in Filistinli esirleri serbest bırakmayı askıya alma kararını desteklediğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklama yaptı. Hughes, İsrail’in söz konusu kararını “uygun” diye nitelendirerek, Başkan Donald Trump’ın, “Hamas’la ilgili olarak seçeceği her türlü eylemde” Tel Aviv’i desteklemeye hazır olduğunu söyledi. İstanbul - aa

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İsrail tankları 23 yıl sonra Batı Şeria’da

İsrail, 2002’den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria’ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi.

Hamas, 23 yıl sonra ilk defa işgal altındaki Batı Şeria’ya tank göndermesine tepki gösterdi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal ordusunun (İsrail) Batı Şeria’daki operasyonlarını genişletmesi ve yıllar sonra ilk kez askerî takviye ve tank konuşlandırması, düşmanın (İsrail) Filistinlilere karşı soykırım savaşını sürdürme ve benzeri görülmemiş yıkım ve tahrip politikasını sürdürme yönündeki tehlikeli niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi. Gazze - aa