Esir takasında yedinci tur gerçekleşiyor - "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız"

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Hamas: "Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazırız"

Hamas, 6 İsrailli erkek esirin teslimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazırız." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın kalıcı ateşkesi ve İsrail'in tamamen geri çekilmesini sağlamak üzere kapsamlı bir takas sürecini tamamlamaya istekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Netanyahu'nun ordusunun Gazze'deki yenilgisinden kaçarak Batı Şeria'da katliama girişmesi, halkımızın ve direnişin iradesini kıramayacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrailli esirlere dini öğretiler ve insani değerler bağlamında muamele edildiğini buna karşın İsrail'in ise Filistinli esirlere hapishanelerde türlü işkenceyi uyguladığı vurgulandı.

"Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız"

İsrail'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirme konusunda sürekli ertelemeye gitmesine rağmen Hamas'ın bugün 6 İsrailli esirin teslimiyle anlaşmaya bağlılığını teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlıyız." ifadesi kullanıldı.

"Filistin halkı ile direniş arasındaki birlik, köklü ve çok sağlam"

Direniş ile Filistin halkı arasındaki köklü bağa işaret edilen açıklamada, "Esir tesliminin görkemli bir milli sahne eşliğinde gerçekleşmesi, halkımız ve içindeki grupların birlik ve beraberliğini göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Gazze halkının esirlerin teslim törenine gösterdiği güçlü ilginin düşmana "halk ile direniş arasında köklü ve sağlam bir birlik olduğu" mesajını verdiği kaydedildi.

Buna karşılık İsrail'in ise parçalanma ve karşılıklı suçlamalar içinde olduğu belirtildi.

İsrail'in önünde iki seçenek var

İsrail'in önünde iki seçenek olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini ya tabutta alırlar ya da direniş güçlerinin şartlarına bağlı kalarak esirlerine canlı şekilde kavuşur ve sarılırlar."

Açıklamada son olarak şunlar kaydedildi:

"Filistin halkının Kassam Tugayları öncülüğündeki kahraman direnişi; kurtuluşa, geri dönüşe ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kuruluşuna kadar topraklarını ve kutsal mekanlarını savunmak için devam edecektir."

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.