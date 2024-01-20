Esirler ölürse, İsrail kaybeder

İsrail basınına göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze’deki savaşın, Hamas’ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail’in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti.

Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya hitaben, “Eğer esirlerden vazgeçtiyse bunu kamuoyu önünde açıkça söylesin.” ifadesini kullandı. Bu arada, İsrailli esirlerin ailelerinden onlarca kişinin, Netanyahu’nun evinin önünde oturma eylemi yapmak üzere Kayserya kentine hareket ettiği aktarıldı. Netanyahu hükümetine güvenlerini kaybettiklerini ifade eden esir aileleri, kendilerinin harekete geçeceğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi’nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor. AA

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