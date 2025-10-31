New York’ta tarihî seçim: Müslüman aday Mamdani önde

New York’ta önümüzdeki Salı günü yeni belediye başkanını seçecek. Şehrin ekonomik, kültürel ve politik olarak en görünür koltuğu için yarış, ‘Müslüman aday’ Zohran Mamdani, bağımsız aday eski vali Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa arasında geçiyor.

Seçimler, 2028 başkanlık seçimleri açısından da önemli görülüyor. Suffolk Üniversitesi’nin 23-26 Ekim tarihleri arasında yaptığı ankete göre Mamdani, yüzde 44 destekle önde giderken, Cuomo’nun desteği yüzde 34, Sliwa’nınki ise yüzde 11 seviyesinde. Victory Insights’ın araştırmasında da Mamdani önde yer alıyor. Zohran Mamdani, Uganda doğumlu Güney Asyalı bir Müslüman göçmen. Annesi Mira Nair uluslararası alanda tanınmış bir film yönetmeni, babası Mahmud Mamdani ise Columbia Üniversitesi’nde profesör. Mamdani’nin ailesi Hindistan kökenli. Haber Merkezi Haber Merkezi

