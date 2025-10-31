"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Vatandaş enflasyonda karamsar

31 Ekim 2025, Cuma 01:11
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporunda, finansal ve reel sektör uzmanları ile hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonuna ilişkin öngörüleri ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

Rapora göre, 2025 yılı Ekim ayında piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,01 puan artarak yüzde 23,26 düzeyine çıktı. Böylece piyasa beklentilerinde yukarı yönlü hareket gözlendi. Çalışmada, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı da raporlandı. Buna göre oran, bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

