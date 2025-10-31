Vatandaş enflasyonda karamsar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporunda, finansal ve reel sektör uzmanları ile hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonuna ilişkin öngörüleri ayrıntılı biçimde paylaşıldı.

Rapora göre, 2025 yılı Ekim ayında piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,01 puan artarak yüzde 23,26 düzeyine çıktı. Böylece piyasa beklentilerinde yukarı yönlü hareket gözlendi. Çalışmada, gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı da raporlandı. Buna göre oran, bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 seviyesinde gerçekleşti. Haber Merkezi Haber Merkezi

