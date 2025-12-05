"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

5 ARALIK 2025 CUMA

Faiz ödemelerinde dünya rekoru

05 Aralık 2025, Cuma 02:37
Dünya Bankası, Uluslararası Borç Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin toplam dış borcu 2024’te 8,9 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

 

Dünya Bankasının Uluslararası Kalkınma Birliğinden (IDA) borç alabilen 78 düşük gelirli ülke ise 1,2 trilyon dolarlık rekor seviyede borçlandı. Gelişmekte olan ülkeler, 2022-2024 yıllarında dış borçlarının anapara ve faizleri için aldıkları yeni finansmandan 741 milyar dolar daha fazla ödeme yaptı. Bu, 50 yılın en büyük farkı oldu.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2024’te yeni sözleşme yaptıkları kamu borcu için resmî alacaklılarına ödeyecekleri ortalama faiz oranı 24 yılın, özel alacaklılara ödeyecekleri ortalama faiz oranı ise 17 yılın en yüksek seviyesinde kaydedildi. Bu ülkeler yalnızca faiz ödemeleri için 415 milyar dolarlık rekor harcama yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 221
