Yandaşa reklam peşkeşi

Muhalefet, kamu kaynaklarının iktidar yanlısı medyaya aktarıldığını, bunun da hem basın hürriyetini, hem bütçe hakkını ihlâl eden bir uygulamaya dönüştüğünü vurguladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve 20 milletvekilinin, kamu kurumlarının basın ve dijital medya kuruluşlarına verdiği reklamların eşitlik ve hukuka uygunluk açısından incelenmesi amacıyla sunduğu Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Önerge üzerinde konuşan Özdağ, “Bugün bu kürsüde devlet ile vatandaş arasındaki güven sözleşmesini, hukuk devletinin omurgasını, demokrasi ile propaganda arasındaki ince çizgiyi konuşuyoruz. Mesele, kamu kurumlarının hangi gazeteye, hangi televizyona, hangi dijital platforma kaç lira ilan verdiği meselesi değildir; mesele, vatandaşın vergisiyle oluşan kaynağın kime göre, neye göre ve hangi siyasî saikle dağıtıldığı meselesidir” dedi.

Bunun neresi adalet?

Reklamların dağılımına ilişkin rakamları paylaşan Özdağ, bazı medya kuruluşlarına verilen yoğun reklam desteğini aktararak, “Kaç bin saniye biliyor musunuz, kaç milyon saniye? Ne bini ne 10 bini ne 100 bini, milyon saniye, 10 milyon saniye reklam vermişler bunlar… İktidara muhalif medya kuruluşlarına ise hiç ilan verilmemiş. Allah aşkına, bunun neresi adalet?” diye sordu. Kamu ilanlarının iktidar yanlısı kuruluşlara yönlendirilmesinin “görünmez bir sansür mekanizmasına” dönüştüğünü söyleyen Özdağ, “Ben, senin yayın politikanı beğenmiyorum. Sen beni eleştiriyorsun, o hâlde sana kamu reklamı yok’ demek, tek kelimeyle adaletsizlik, insafsızlık ve vicdansızlıktır. Kamu kurumlarının reklam ve ilan harcamalarında hangi planlamanın, hangi ihale süreçlerinin, hangi nesnel kriterlerin esas alındığı şeffaf değil” ifadelerini kullandı.

“Muhalif medyaya tek kuruş ilân verilmiyor”

İYİ Parti Grubu adına konuşan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kamu bankalarının reklam bütçelerinin tamamen iktidar yanlısı medyaya aktarıldığını belirterek, “2025’in Ocak-Eylül döneminde kamu bankalarının reklam harcamaları ne kadar olmuş, biliyor musunuz: 5 milyar lira… Bu paralar nereye gitmiş? Hepsi ama hepsi, tamamı iktidar yanlısı televizyon ve gazetelere gitmiş… Bu muhalif medyaya tek kuruş para verilmiyor” dedi. CHP Grubu adına konuşan Nermin Yıldırım Kara ise, “Meclisin çatısı altında 86 milyonun parasının nereye harcanacağını biz sormayacak mıyız, bunu konuşmayacak mıyız? Dolayısıyla kamunun kaynaklarının eşit dağılımının hak olduğunu, hangi amaçla, hangi kriterlere göre, kime aktarıldığı noktasında burada hesap verebilir bir anlayışla çalışmalarınızı yürütmek zorunda olduğunuzu sizlere yeniden hatırlatıyorum” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

