Aile Bakanından nüfus uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu”nun kapanışında yaptığı konuşmada, sempozyumda aile ve nüfus yapısındaki değişimi ve doğurganlık hızındaki gerilemeyi tüm yönleriyle değerlendirdiklerini söyledi.

Özellikle 1960’lardan sonra dünyada nüfus artışı ile kalkınma arasında karşıtlık kurulduğunu aktaran Göktaş, “Türkiye dahil birçok ülkede aile planlaması uygulandı, tek ya da iki çocuklu aile ‘ideal’ olarak gösterildi. Bir zamanlar geniş ailelerin olduğu ülkemizde, bugün neredeyse üç haneden ikisinde 0–17 yaş arasında çocuk bulunmamakta. Doğurganlık hızı, 71 ilimizde nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1’in altına düştü. Ortalama hane büyüklüğümüz gerilerken tek kişilik hanelerin payı yüzde 20’ye çıktı.” bilgisini paylaştı. Göktaş, “Aileyi ve dinamik nüfusu korumak, milli beka meselesidir. ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’, işte tam da bu sebeple, sadece bir politika başlığı değil, geleceğimize yön veren bir vizyondur” dedi. AA

