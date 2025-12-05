TÜİK kendinden isteneni yaptı

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, TÜİK’in Kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87 olarak açıklamasını “masal” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Enflasyonda çelişkili açıklamalar

Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82 Oğuz değerlendirmesinde, “Bir varmış bir yokmuş. Enflasyon rekortmeni bir ülkede aylık enflasyon yüzde sıfır seksenyedi (%0,87) çıkmış. Masal bu kadar… Gerisini rahatsız edici gerçeğin rakamları getirsin: TÜİK (Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu) Kasım ayı enflasyonunu yüzde 1’in altında açıkladı. Tam da TÜİK’ten beklenen gibi” ifadelerini kullandı. Kasım ve Aralık verilerinin emekli zammı hesaplamasında kritik rol oynadığını hatırlatan Oğuz, devletin resmî kurumu TÜİK’in bu verileri “hükümetin sosyal maliyetten kaçınma aracı” hâline getirdiğini belirterek, “Devletin resmî ama gayriciddi veri üreticisi TÜİK bunu hep yapıyor… Binası şeffaf ama endeksi saklı yapısıyla doğal afet gibi TÜİK” sözleriyle kurumun güvenilirliğine yönelik eleştirilerini dile getirdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 23

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.