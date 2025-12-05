"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

TÜİK kendinden isteneni yaptı

05 Aralık 2025, Cuma
Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, TÜİK’in Kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87 olarak açıklamasını “masal” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Enflasyonda çelişkili açıklamalar
Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

 

Oğuz değerlendirmesinde, “Bir varmış bir yokmuş. Enflasyon rekortmeni bir ülkede aylık enflasyon yüzde sıfır seksenyedi (%0,87) çıkmış. Masal bu kadar… Gerisini rahatsız edici gerçeğin rakamları getirsin: TÜİK (Türkiye’yi Üzmeyen İstatistik Kurumu) Kasım ayı enflasyonunu yüzde 1’in altında açıkladı. Tam da TÜİK’ten beklenen gibi” ifadelerini kullandı. Kasım ve Aralık verilerinin emekli zammı hesaplamasında kritik rol oynadığını hatırlatan Oğuz, devletin resmî kurumu TÜİK’in bu verileri “hükümetin sosyal maliyetten kaçınma aracı” hâline getirdiğini belirterek, “Devletin resmî ama gayriciddi veri üreticisi TÜİK bunu hep yapıyor… Binası şeffaf ama endeksi saklı yapısıyla doğal afet gibi TÜİK” sözleriyle kurumun güvenilirliğine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

