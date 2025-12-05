"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

05 Aralık 2025, Cuma 02:35
Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Türkiye’de vergi sisteminin yıllardır çürümenin, adaletsizliğin ve yönetim tercihinin açık göstergesi haline geldiğini, vergi alanında uygulanan politikaların toplum vicdanında ciddi soru işaretleri doğurmaya başladığını savundu.

Yüksel, Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık 3’te 2’sinin dolaylı vergilerden oluştuğunu, dolaylı verginin “zenginle fakirin aynı miktarda vergi ödemesi” anlamına geldiğini söyledi.

Zenginle fakir arasındaki makasın her gün açıldığını savunan Yüksel, şöyle konuştu:

“Vergi adaletinin olmadığı hiçbir ülke uzun süre ayakta kalamaz. Ekonomik çarklar ancak tabana yayılmış adaletli bir sistemle döner. Vergide adaletin sağlandığı, kamu kurumlarında şeffaflığın hakim olduğu, kumarın teşvik edilmediği, ahlaki değerlerin zayıflatılmadığı, gençlerin manevî, psikolojik ve ekonomik açıdan korunabildiği bir toplum düzeni talep ediyoruz.”

