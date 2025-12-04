"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Enflasyonda çelişkili açıklamalar

04 Aralık 2025, Perşembe 17:00
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, “Enflasyon enflasyon olalı böyle çelişki görmedi!” başlıklı yazısında TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

 

Aktaş şunları söyledi: “TÜİK’in TÜFE’si kapsamında anlaşılması zor oranlar var, hem aynı başlık altında toplanan ve enflasyon hesaplaması yapan diğer kuruluşların bulduğu oranlarla taban tabana zıt bir tablo ortaya koyan oranlar var. Fiyatlar gıdada TÜİK’e göre yüzde 0,69 düştü, İTO’ya göre yüzde yüzde 1,28, TÜRK-İŞ’e göre mutfak harcamaları başlığında yüzde 4,98 arttı. TÜFE’de gıda grubunda yer alan 37 maddeden toplamdaki ağırlığı yüzde 8,66 olan 8 madde ucuzladı, ağırlığı yüzde 16,31 olan 29 madde zam gördü; ama grup bazında yüzde 0,69 ucuzlama oldu. Ama ilginç olan şu; fiyatı ucuzlayan 8 maddedeki toplam fiyat düşüşü, basit hesaplamayla 0,69’da daha az.  Kasım ayının enflasyon verileri bayağı şenlikli; bol malzemeli!”

