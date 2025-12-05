Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları vatandaşın cebindeki gerçeklerle uyuşmuyor.

TÜİK kendinden isteneni yaptı

Enflasyonda çelişkili açıklamalar

Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

Açıklanan enflasyon oranları ile çarşı-pazar fiyatları arasındaki fark büyüyor. Vatandaş, “Bu veriler hangi marketten, hangi hayattan toplanıyor?” diye soruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıklamasına Karslı Mustafa Özyağcı’dan, “Yıllardır TÜİK’in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK’in neler yaptığını” tepkisi geldi.

İş yok, aş yok

Emekli Orhan Alcanoğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Enflasyon rakamları açıklandı. Emekliler olarak çok zor geçiniyoruz. Aldığımız maaşlar yetmiyor. Bu yüzden emeklilere daha fazla imkan tanınmasını istiyoruz. Emekliler şu anda sürünüyor ve bir dilim ekmeğe muhtaç. Buna göre enflasyon rakamlarının daha olumlu uygulanarak emekli maaşlarının arttırılmasını istiyoruz” dedi. Tan Çakır isimli vatandaş TÜİK’in verilerine şu tepkiyi gösterdi: “Asgarî ücret zamları açıklanacak, her zaman yaptıkları gibi TÜİK yine rakamları aşağı çekti. Yarın öbür gün asgarî ücret zammı belli olduktan sonra enflasyonumuz yine tavan yapacak. Etrafına dön bak caddede bir tane gülen adam yok, herkes mutsuz. İş yok, aş yok. Her gün sıkıntıdayız.”

Tencere kaynamıyorsa kimse masal dinlemez

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyonuna ilişkin, “Bir yanda ay sonunu getirmek için hesap yapan milyonlarca hane; doğal gaz mı ödeyeyim, kira mı yatırayım, çocuğun beslenmesini mi doldurayım diye düşünen aileler. Diğer yanda saraylarında keyif çatıp rakamlarla oynayarak ‘her şey yolunda’ diyen AKP iktidarı. Ekmeğe, kiralara ve faturalara sürekli zam gelirken kâğıt üzerinde ‘düşen enflasyon’ masalı anlatıyorlar. Bu ülkede bir şey büyüyor ama o halkın refahı değil; yoksulluk, borç ve adaletsizlik büyüyor. İstediğiniz kadar pembe tablo çizin, televizyonlardan nutuk atın. Millet artık TÜİK’in rakamına değil, cebindeki cüzdana, mutfağındaki tencereye bakıyor. O tencere kaynamıyorsa kimse masal dinlemez” dedi.

Ankara - Anka