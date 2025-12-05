"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

05 Aralık 2025, Cuma 02:48
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları vatandaşın cebindeki gerçeklerle uyuşmuyor.

TÜİK kendinden isteneni yaptı
Enflasyonda çelişkili açıklamalar
Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

 

Açıklanan enflasyon oranları ile çarşı-pazar fiyatları arasındaki fark büyüyor. Vatandaş, “Bu veriler hangi marketten, hangi hayattan toplanıyor?” diye soruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre kasım ayında TÜFE yüzde 0,87 artarken, yıllık artış yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. TÜİK’in açıklamasına Karslı Mustafa Özyağcı’dan, “Yıllardır TÜİK’in yapmış olduğu araştırmalara Karslılar olarak hiç inanmıyoruz. Gelsinler bir baksınlar; Kars halkının, Kars esnafının hali perişan. TÜİK araştırmalarını yaparken, hangi markette, hangi kasapta hangi vatandaşa soruyor, hangi esnafa gidiyor, hangi süt ve süt ürünleri satan esnafa gidiyor ve araştırmalarını yapıyor. Biz de bilelim TÜİK’in neler yaptığını” tepkisi geldi.

İş yok, aş yok

Emekli Orhan Alcanoğlu yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Enflasyon rakamları açıklandı. Emekliler olarak çok zor geçiniyoruz. Aldığımız maaşlar yetmiyor. Bu yüzden emeklilere daha fazla imkan tanınmasını istiyoruz. Emekliler şu anda sürünüyor ve bir dilim ekmeğe muhtaç. Buna göre enflasyon rakamlarının daha olumlu uygulanarak emekli maaşlarının arttırılmasını istiyoruz” dedi. Tan Çakır isimli vatandaş TÜİK’in verilerine şu tepkiyi gösterdi: “Asgarî ücret zamları açıklanacak, her zaman yaptıkları gibi TÜİK yine rakamları aşağı çekti. Yarın öbür gün asgarî ücret zammı belli olduktan sonra enflasyonumuz yine tavan yapacak. Etrafına dön bak caddede bir tane gülen adam yok, herkes mutsuz. İş yok, aş yok. Her gün sıkıntıdayız.”

Tencere kaynamıyorsa kimse masal dinlemez

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyonuna ilişkin, “Bir yanda ay sonunu getirmek için hesap yapan milyonlarca hane; doğal gaz mı ödeyeyim, kira mı yatırayım, çocuğun beslenmesini mi doldurayım diye düşünen aileler. Diğer yanda saraylarında keyif çatıp rakamlarla oynayarak ‘her şey yolunda’ diyen AKP iktidarı. Ekmeğe, kiralara ve faturalara sürekli zam gelirken kâğıt üzerinde ‘düşen enflasyon’ masalı anlatıyorlar. Bu ülkede bir şey büyüyor ama o halkın refahı değil; yoksulluk, borç ve adaletsizlik büyüyor. İstediğiniz kadar pembe tablo çizin, televizyonlardan nutuk atın. Millet artık TÜİK’in rakamına değil, cebindeki cüzdana, mutfağındaki tencereye bakıyor. O tencere kaynamıyorsa kimse masal dinlemez” dedi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

    Yandaşa reklam peşkeşi

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    En büyük gelecek: Ahiret

    TÜİK kendinden isteneni yaptı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu

    "Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğrayacağına inanmak tam bir bir masal"

    Avrupalıların yarısına göre Trump "Avrupa düşmanı"

    Ukraynalı ve Rus temsilciler, Karadeniz'deki saldırılar sebebiyle Bakanlığa çağrıldı

    'Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması savaş sebebi sayılabilir'

    Güngören'de bir binanın bodrum katında patlama oldu: 2 kişi yaralandı

    Enflasyonda çelişkili açıklamalar

    Güney Asya'daki afetlerde ölü sayısı 1500'ü aştı

    Irak'tan Hizbullah ve Husilere ait varlıkları dondurma kararı

    6 şehir için sağanak yağış uyarısı

    İsrail, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerini bombalamaya devam ediyor

    6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 119 kişi yakalandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz
    Genel

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru
    Genel

    TÜİK kendinden isteneni yaptı
    Genel

    Yandaşa reklam peşkeşi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.