Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

ABD’de federal mahkeme, Michigan eyaletindeki bir sinagogun dışında yıllardır devam eden İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı protestoların engellenemeyeceğine hükmetti.

ABD 6. Temyiz Mahkemesi, Detroit şehrinin Ann Arbor bölgesindeki Beth Israel Sinagogu önünde 18 yıldır devam eden İsrail karşıtı protestoların “ABD Anayasa’nın 1’inci Ek Maddesi’nin koruması altında olduğundan” devam edebileceği yönünde karar verdi. ABD’li Yargıç Jeffrey Sutton, kararla ilgili, “Temel engel, 1. Ek Maddenin kamuoyunu ilgilendiren konularda şiddet ihtiva etmeyen protestolara sağladığı sağlam korumalardır.” şeklinde açıklamada bulundu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de (ACLU), eylemcileri desteklemek için bir bildiri yayımladı ve protestoların bir hak olduğunu vurguladı. New York - aa

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Filistin Müslümanların davasıdır

Filistin Diyanet İşleri Danışmanı Mahmud Habbaş ile bir araya gelen Mısır’daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Filistin’in Müslümanların başlıca dâvâsı olduğunu söyledi. Ezher Şeyhi Tayyib, resmî temaslarda bulunmak üzere başşehir Kahire’ye gelen Filistin Diyanet İşleri Danışmanı Habbaş ile görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Tayyib, “Filistin, Müslümanların birinci dâvâsıdır, Filistin halkının mücadelesi de bir gurur kaynağıdır.” ifadelerini kullandı. Habbaş ise Ezher’in Filistin dâvâsına yönelik desteği ve onurlu duruşu için minnettar olduğunu kaydetti. Kahire - aa