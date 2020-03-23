Filistinli mahkumlara af

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cezasının yarısını tamamlamış mahkumlar için af kararı çıkardı.

Sputnik’teki habere göre Filistin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas’ın suç ve kabahat davalarından aldıkları cezanın yarısını tamamlamış mahkumların tahliyesi için karar aldığını duyurdu. Ebu Rudeyne, af kararının tehlikeli suçları işleyen mahkumları kapsamadığını belirtti. Açıklamada, aftan kaç kişinin yararlanacağına dair bilgi verilmedi. Filistin resmi verilerine göre, son olarak dün Gazze’de tespit edilen iki kişiyle ülkede toplam 59 koronavirüs vakası bulunuyor.

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