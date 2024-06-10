D-8 ÜLKELERİ FİLİSTİN’E DESTEK VE BİRLİK, ABD’YE DE FİLİSTİN’İN BM ÜYELİĞİ KONUSUNDAKİ VETOSUNU KALDIRMA ÇAĞRISINDA BULUNDU.

BÜTÜN DEVLETLER TANISIN

İstanbul'daki Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının ardından yayınlanan ortak bildiride, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararlarının takdirle karşılandığı belirtilirken, henüz tanımamış olan bütün devletlere Filistin’i tanımaları çağrısında bulunuldu.

MUTABAKATI HIZLANDIRIN

Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye adına yayınlanan bildiride “Filistinli kardeşlerimizi hedeflerine ulaşmak için verdikleri mücadelede birlik olmaya ve millî mutabakatın tamamlanmasını hızlandırmaya çağırıyoruz” denildi.

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Filistinlilere birlik çağrısı

Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ortak bildirisinde “Filistinli kardeşlerimizi hedeflerine ulaşmak için verdikleri mücadelede birlik olmaya çağırıyoruz” denildi.

İstanbul’da düzenlenen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın ardından ortak bildiri yayımlandı. BM ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin’le ilgili tüm kararları, İsrail güçlerinin suçları ve Filistin halkının 1967’den bu yana işgal altında tutulan tüm topraklarındaki özgürlük ve bağımsızlık hakkının hatırlatıldığı bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Filistin davası ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarına ilişkin tüm kararları teyit edildi. Bildiride, D-8 üyelerinin, Filistin davasının merkezi öneminin ve işgal altındaki tüm topraklarını kurtarmak, tüm devredilemez haklarını uygulamak ve başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları boyunca bağımsız, egemen ve hemhudut bir devlette yaşamak için verdikleri meşru mücadelede tüm imkan ve kabiliyetlerle Filistin halkının yanında olduğunun altı çizildi.

Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış sağlanmalı

Bildiride, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın, bölgedeki tüm halklar için güvenlik ve istikrarı garanti altına alacak ve onları şiddet ve savaş sarmalından koruyacak tek yol olduğu ve İsrail işgaline son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesi çözüme kavuşturulmadan bunun başarılamayacağı bir kez daha teyit edildi. D-8 üyelerinin, en temel ahlaki ve insani değerlere saygı gösterilmeksizin 8 ayı aşkın süredir devam eden aralıksız İsrail saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’ne ve halkına yaşatılan insani felaket karşısında dayanışma içinde olduğunun teyit edildiği bildiride, “İsrail’in acımasız saldırılarının Filistin ekonomisi ve altyapısı üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha verdiği zararı kabul ederek, Gazze Şeridi’nde ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik acımasız ve insanlık dışı İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ABD vetosunu kaldırsın

Uluslararası toplumun, iki devletli çözümü Filistin halkının tüm meşru haklarını, özellikle de 4 Haziran 1967 sınırlarında bağımsız, egemen ve (coğrafi) bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet için BM kararları uyarınca derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyoru.” Bir grup ülkenin Filistin Devleti’ni tanımaya yönelik son kararlarının bölgede barış adına gösterilen bir çaba olarak görülüp takdir edildiği belirtilen bildiride, “Filistin Devleti’ni henüz tanımamış olan tüm devletleri barışın, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın bir gereği olarak tanımaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunuldu. Bildiride, ABD, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak BM’ye tam üyeliği konusundaki vetosunu kaldırmaya çağırılırken, “Filistinli kardeşlerimizi hedeflerine ulaşmak için verdikleri mücadelede birlik olmaya çağırıyor ve Filistinli gruplara ulusal uzlaşının tamamlanmasını hızlandırmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.