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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fransa, 1 yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiyor

01 Nisan 2021, Perşembe 12:31
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kötü gidişatı durdurmaya yetmemesi, bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesine neden oldu.

Avrupa'da Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı günden bu yana en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa, salgının üçüncü dalgasıyla mücadele etmeye çabalıyor.

Fransa'da, virüsün İngiltere kaynaklı varyantına bağlı vakaların tespit edilmesinin ardından salgının durumu giderek kötüleşti. Şubat ayı ortasında günde ortalama 18 bine gerileyen yeni vaka sayısı, son günlerde 59 binin üstüne kadar çıktı.

Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 59 bin 38 yeni vaka tespit edilen ve virüs nedeniyle 304 kişinin öldüğü Fransa'da, Kovid-19'un İngiliz varyantı günlük vakaların 4'te 3'ünü oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un mutasyonlu türlerinin ülkede ve Avrupa'da hızla yayıldığını ve daha ölümcül olduğunu belirtti.

Kovid-19'un İngiliz varyantı salgının seyri üzerinde ciddi olumsuz etkileriyle beraber ülkede, özellikle Paris'te hastanelerde ve yoğun bakımlarda kapasitelerin aşılmış olması salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Paris'in de içinde bulunduğu 19 bölgede kısa süre önce sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınsa da bu, salgının kötü gidişatını durdurmaya ve yoğun bakımlardaki yoğunluğu azaltmaya yetmedi.

Bu durum Macron'u yeni kısıtlayıcı tedbirler almaya itti. Açıklanan yeni kararlara göre, daha önce 19 bölge için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak. Ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 arasında da sokağa çıkma yasağı getirildi. Böylece bir yılın ardından yeniden sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor.

İnsanlar evlerinin sadece 10 kilometre civarında dolaşabilecekken, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlere yasaklama getiriliyor.

Ülke genelinde temel ihtiyaç ürünleri satan mağazalar dışındaki tüm dükkanlar kapatılacak. Fransa Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenecek sektörlere sağlanacak desteğin ülkeye aylık 11 milyar avro ek maliyet getireceği açıklandı.

Fransızlara evden çalışmaları da teşvik ediliyor.

Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 Nisan'dan itibaren 3 haftalığına kapatılacak. Anaokulu ve ilkokullar 26 Nisan'da eğitime başlayacak. Ortaokul ve liselerde ise 26 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim verilecek.

Mayıs ortasından itibaren de bazı kültürel yerler hizmet vermeye başlayacak.

AA

Etiketler: Fransa, sokağa çıkma kısıtlaması
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