Fransa, Camide namaz kılarken şehit edilen genç için ayakta

Fransa’nın Gard vilayetine bağlı Ales kenti yakınlarındaki bir camide 25 Nisan’da namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç için Ulusal Meclis’te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mecliste yerel saatle 15.00’te başlayan oturumda, Ales kenti yakınlarındaki La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camii’nde 25 Nisan Cuma günü namaz kıldığı sırada bıçaklanarak öldürülen Müslüman genç Aboubakar Cisse anıldı. Oturumun başında Cisse için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saldırı, Gard vilayetindeki La Grand-Combe kasabasında bulunan Hatice Camii’nde 25 Nisan’da yerel saatle 08.30 civarında gerçekleştirilmişti.
AA