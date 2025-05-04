Fransa’da Eyüp Sultan Camii açılıyor

Fransa’nın kuzeyinde 25 yıllık mücadele sonrası Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Roubaix Eyüp Sultan Camii ve eğitim merkezi açılıyor.

Fransa’nın kuzeyinde, Lille şehrine sadece 15 dakika mesafede yer alan Roubaix, Türk-Müslüman toplumu için büyük bir adım atıyor.

25 yıl süren bir çabanın sonunda, Osmanlı mimarisiyle inşa edilen büyük cami ve eğitim merkezi projesi, bölgedeki 3000 kişilik bir ibadet alanı ile birlikte 4 Mayıs 2025 Pazar günü açılışına hazırlanıyor.

Cami, 23 metre yüksekliğindeki minaresi ve 15 metre yüksekliğindeki ana kubbesi ile Fransa’da, hatta Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir yapıya sahip olacak.

Proje, sadece bir ibadet alanı olmaktan öte, aynı zamanda kültürel bir buluşma noktası olma hedefiyle tasarlandı. 6000 m² alana sahip olan bu devasa yapının içinde, eğitim merkezi, konferans salonu, hamam gibi sosyal ve kültürel alanlar da yer alacak.

Bu projeyi başlatan Roubaix Eyüp Sultan Camii Derneği Başkanı İbrahim Alcı, “Fransa’da ve Avrupa’da camilerin kapatılma, din görevlilerinin sınır dışı edilmesi ve İslamofobi gibi ciddî sorunların yaşandığı bir dönemde, böyle bir projenin gerçekleştirilmesi çok daha büyük bir anlam taşıyor.” dedi.

Fotoğraflar: Diyanet Haber

Haber Merkezi