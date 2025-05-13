Fransa’da İslamofobiye karşı gösteriler düzenlendi

Fransa’da son yıllarda artan Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) tepki göstermek amacıyla farklı şehirlerde gösteriler düzenlendi.

Fransa’da son yıllarda artan Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) tepki göstermek amacıyla farklı şehirlerde gösteriler düzenlendi. Fransa’da 25 Nisan’da La Grand-Combe kasabasındaki Hatice Camisi’nde Müslüman genç Aboubakar Cisse’nin bıçaklanarak öldürülmesi, ülkedeki Müslüman toplumunun tepkisine neden oldu. Göstericiler, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau’nun ülkedeki göçmen ve Müslümanlara yönelik politikalarına tepki gösterdi. “İslamofobi öldürüyor. Devlet ve medyalar buna katkı sağlıyor. Direnelim” ve “Retailleau, Aboubakar’ın kanı ellerinin üzerinde” yazılı dövizler taşıyan göstericiler, “İslamofobiyi durdurun”, “Paris faşizme karşı” ve “İslamofobiye hayır” sloganları attı. AA

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