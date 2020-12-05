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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Fransa'da protestocularla polis arasında arbede çıktı

05 Aralık 2020, Cumartesi 20:09
Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin uygulamak istediği yeni genel güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı gösteri yapan eylemcilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Basın kuruluşları, sendikalar ve insan hakları derneklerinden oluşan "Genel Güvenlik Yasasına Hayır" girişiminin çağrısıyla Fransa genelinde 90'dan fazla eylem yapıldı.

Peş peşe 3 haftadır düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken, eylemciler Emmanuel Macron hükümetinin uygulamak istediği yasa tasarısına şiddetle karşı çıktı.

Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini talep etti.

Barışçıl başlayan gösterilerde daha sonra protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı.

Tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, başkentin Repeblique Meydanı’na doğru yürüyüşe geçmeye çalışırken polis engeliyle karşılaştı.

Bu sırada polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, birçok ses bombası atıldı.

Göstericilerden bazıları polise çeşitli yanıcı maddeler fırlattı, bazı iş yerlerinin camlarını kırdı ve çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

Polis de eylemcileri dağıtmak için biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Reuters muhabiri, göstericilerden bazılarının kaldırım taşlarını söktüğünü dile getirdi.

Eylemi takip eden AFP muhabiri de, "Paris'te sosyal haklar ve özgürlükler için düzenlenen gösteri sırasında ciddi olaylar yaşandı." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Paris’teki gösteride 22 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Protestocular, polis şiddetini ve sivil özgürlükleri kısıtlayacağını belirttikleri Macron hükümetinin genel güvenlik politikası planına karşı çıktı.

Göstericilerden bazıları, "Fransa, polis hakları ülkesi" ve "güvenlik yasa tasarısını geri çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

Görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi bir mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısı geçtiğimiz günlerde Ulusal Mecliste kabul edilmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Fransa, protesto, polis, arbede
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