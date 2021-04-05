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5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fransa'da son 24 saatteki vaka sayısı 66 bini geçti

05 Nisan 2021, Pazartesi 09:31
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 bin 794 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 66 bin 794 artışla 4 milyon 822 bin 470'e yükselirken, son 24 saatte 185 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 96 bin 678'e çıktı.

Hastanelerde 5 bin 341'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 356 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar da yükselmeye devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 549 artışla 299 bin 624'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 9 milyon 290 bin 816'ya çıktı, bunlardan 3 milyon 131 bin 644'üne ikinci doz aşı uygulandı.

AA

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