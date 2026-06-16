Netanyahu savaşı kaybetti

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi “Gelecek Var” lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “savaşı kaybettiğini” söyledi.

Lapid, “İran cephesinde Netanyahu’nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu’nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Netanyahu’ya açıkça ve herkesin gözü önünde “Senin patronun benim ve sana ne söylenirse onu yapacaksın” dediğini hatırlatan Lapid, bu durumun son derece rahatsız edici olduğunu belirtti. AA

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