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17 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gıda israfını önlemek, sosyal sorumluluk

17 Haziran 2026, Çarşamba 10:21
Türkiye’de her yıl milyonlarca ton gıdanın tüketim aşamasında israf edildiğine bir kez daha dikkati çekildi.

En çok taze meyve-sebze ve ekmeği israf ettik!
Bir yanda açlık, diğer yanda israf var
Gıda israfı emeğe karşı saygısızlık
26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

 

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, gıda israfıyla mücadelenin yalnızca tasarruf meselesi olmadığını belirterek, “Bugün çöpe attığımız her gıda ürünüyle birlikte üretimde kullanılan suyu, enerjiyi, emeği ve doğal kaynakları da kaybediyoruz. Bu nedenle gıda israfı artık çevresel, sosyal ve etik boyutları olan küresel bir mesele haline geldi. İsrafla mücadelede kalıcı sonuçlar alabilmek için gıda okuryazarlığını artırmak, sürdürülebilir geleceğin en önemli başlıklarından biri olarak ele alınmalı. İsrafın karşısında durmak; sürdürülebilirlikten iklim mücadelesine, kaynak verimliliğinden toplumsal bilincin dönüşümüne kadar geniş bir etki alanı sağlıyor” dedi.

İstanbul - Anka

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