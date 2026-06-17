Verilen sözler tutulsun

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve yetkililer tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesi için süresiz açlık grevine başladı.

Sendika binası önünde yapılan açıklamada, öğretmenler haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşme talebinde bulundu. Sendika adına yapılan açıklamada, “Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözü veren bürokratlar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız” denildi. Açıklamada ayrıca, mülakat mağduru öğretmenlerin atanma talebi ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebinin aynı mücadelenin parçaları olduğu vurgulanarak, baskılara ve gözaltılara rağmen eğitim emekçilerinin hak arama mücadelesinin devam edeceği ifade edildi. Ankara - Anka

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