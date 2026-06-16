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16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Trump: İran’la artık çok iyi anlaşıyoruz

16 Haziran 2026, Salı 14:21
ABD ile İran arasında mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı. “İran’la artık çok iyi anlaşıyoruz” diyen ABD Başkanı Donald Trump petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmaya başladığını açıkladı.

İran ile varılan mutabakat zaptı doğrultusunda Hürmüz Boğazı’nın “tamamen açılacağını” yineleyen Trump, bölgedeki mayınların büyük bölümünün de etkisiz hale getirileceğini söyledi. İran’ın farklı bir lider kadrosuna sahip olduğunu ve mevcut yönetimle “çok iyi anlaştıklarını” öne süren Trump, “İlk kadro gitti, ikinci kadro gitti ve üçüncü kadronun çok zeki, güçlü olduğunu gördük” dedi. Trump, ABD’nin İran’a karşı “harika bir iş çıkardığını” savunarak “Umarım iyi bir ilişkimiz olur ve iyi geçiniriz, eğer geçinemezsek de başladığımız yere geri döneriz ama bunun gerekli olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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