28 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

AB’den Altaylı kararına tepki

27 Kasım 2025, Perşembe 20:59
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı’ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını eleştirerek bunun “rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırmaya çalışmasının yeni bir örneği” olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, YouTube yayınındaki sözleri sebebiyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bugün görülen ikinci duruşmada, 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Sanchez Amor, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Bugün Türk gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit sebebiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”

Eleştiri tehdit sayılamaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da hapis cezasına tepki göstererek, “Fatih Altaylı’ya verilen ceza, hukukî bir karar değil, siyasî bir gözdağıdır. Eleştiriyi tehdit, gazeteciliği suç sayan bir anlayış, hukuk devletiyle bağdaşmaz. Özgür basın, demokrasinin nefes borusudur. Yargının araç olarak kullanılıp demokrasimizin boğulmasına göz yummayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

