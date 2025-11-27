Çelik: Ayarlar bozuluyor

AKP kurucularından Hüseyin Çelik, gazeteci Fatih Altaylı’ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ile Hüseyin Kocabıyık’ın tutuklanmasına sert tepki göstererek, her iki isim hakkında kullanılan ifadelerin demokratik bir ülkede ceza yargılamasına konu edilmeyeceğini söyledi.

Altaylı’nın kendisi hakkında çoğunlukla eleştirel yazılar yazdığını ancak onu “kendine has duruşu olan bir entelektüel” olarak gördüğünü belirten Çelik, gerçek bir hukuk devletinde ağır ifadelerin muhatapları tarafından cevaplanabileceğini, gerekiyorsa tazminat davası açılabileceğini, ancak hapis cezasının demokratik işleyişe aykırı olduğunu ifade etti. Muhalif gazeteci ve siyasetçilerin hapse konduğu bir ülkenin kontrol ve denge mekanizmalarını kaybetmiş olacağını vurgulayan Çelik, hem Altaylı hakkındaki kararın temyizde bozulmasını, hem de Kocabıyık’ın cezasız şekilde tahliye edilmesini temenni etti. Haber Merkezi

