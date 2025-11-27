Gazze’ye ilâç girişi engelleniyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne eğlence amaçlı ürünlerin girişine izin verirken, soykırımın etkilerinin sürdüğü hastanelere ilâç ve temel tıbbî malzeme ulaşımını engellediği bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı açıklamada, “İsrail Gazze Şeridi’ni ikincil ürünler, eğlence malzemeleri ve modern telefonlarla doldururken, ilâçlar, serumlar, antibiyotikler, diyaliz cihazları ve cerrahî operasyon malzemeleri için kapıları kapatıyor” dedi. Bu durumun “ablukayı aldatıcı bir ticarî vitrinle güzelleştirme girişimi” olduğunu söyleyen Burş, hastanelerin yeterli donanımdan yoksun, ameliyathanelerin cihazsız kaldığını, ilâçların sınırlı miktarlarda dağıtıldığını ve yakıt ile iletişimin ise neredeyse tamamen yok olduğunu kaydetti. Burş, Gazze’deki sağlık sisteminin dünyadaki hiçbir sağlık sistemine benzemeyen şartlarda işlediğini, neredeyse yok denecek kadar sınırlı imkânlarla “günlük bir tür hayatta kalma sahası” hâline geldiğini ifade etti. AA

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.