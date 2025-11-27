“Trump’a yağ çek istediğini al”

ABD basınına yansıyan ses kayıtlarına göre, Gazze mutabakatında aktif rol oynayan ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Yuri Ushakov’la yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin yapacağı görüşmede Putin’in Trump’ı övmesinin süreci kolaylaştıracağını söylediği ortaya çıktı.

Karar’ın haberine göre, Witkoff’un, “Onu barış adamı olarak biraz överseniz ikna olur” şeklindeki tavsiyesinden kısa süre sonra Putin’in Trump’la konuşup “Trump gerçek bir barış adamıdır” ifadelerini kullandığı duyuruldu. Bu görüşmenin ardından Avrupa’da ‘Moskova’nın istek listesi’ diye nitelenen 28 maddelik Ukrayna barış planının şekillendiği iddia edilirken, Trump eleştirilere karşı bunun müzakerelerde alışıldık bir yöntem olduğunu belirterek, “Taraflar taviz verdiği için Ukrayna’ya da benzer sözler söylediğini tahmin ediyorum” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 296

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.