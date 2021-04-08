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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fransa Ruanda'dan da özür dilemeli

08 Nisan 2021, Perşembe 09:45
Fransız tarihçi ve Ruanda soykırımına ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun Başkanı Vincent Duclert, Fransa'nın Ruanda soykırımı sırasında büyük şiddet içeren ve sömürge üstünlüğüne dayalı siyaseti nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Duclert, Mediapart internet sitesine verdiği demeçte, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a ait arşivlerde Fransa'nın, soykırımda suç ortağı olduğuna dair bir bilgi olmadığını savundu. Ancak Fransa'nın soykırımda "ağır ve ezici sorumluluğu" olduğunu vurgulayan Duclert, "Fransa, uzun süre ırkçı katliamları teşvik eden rejimin yanında yer aldı. Fransa, bu rejimin en radikal unsurlarının soykırım hazırlıklarına karşı kör kaldı." ifadesini kullandı.

Duclert, Ulusal Meclis'in soykırıma ilişkin bir başka arşive erişim izni vermediğini belirtti.

"Şahsen, Fransa'nın Ruanda'da büyük şiddet içeren ve sömürge üstünlüğüne dayalı siyaseti nedeniyle özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunan Duclert, Ruandalıların Fransa'nın kendilerine yönelik "düşmanlıktan" çok zarar gördüğünü kaydetti.

Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun hazırladığı rapor, 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulmuştu. Raporda, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğunu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey bulunmadığı ifade edilmişti.

Mitterand'a ait arşivler üzerinde çalışma yapan Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü ve Survie Derneğinin üyesi François Graner, daha önce yaptığı açıklamada,"Suç ortaklığından bahsetmek için 3 unsur olmalı. Bunlar, suçu işleyenlere destekte bulunmak, destek verilen kişilerin eylemlerini bilmek, işlenen suçta etki oluşturmak. Arşivlerin ve belgelerinin tamamında bu 3 unsur bulunuyor. Fransa'nın, soykırımı yapanlara sağladığı destek suç ortaklığı olarak adlandırılabilir." ifadesini kullanmıştı.

Ruanda soykırımında olduğu gibi diğer yandan Fransa'nın Cezayir'de uyguladığı soykırım, zulüm ve katliamlarla ilgili de özür dilemesi ve kanlı tarihiyle yüzleşmesi gerektiği çağrıları yapılıyor.

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AA

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  • Hüseyin İlhan

    8.4.2021 11:00:50

    RUANDA olayları ile ilgili izlediğim belgesel ve okuduğum yabancı gazetecilerin haberlerinde bu iç savaşta çarpışan iki tarafada silah satanların gerçek suçlular olduğu,hatta bu silahları satabilmek için iç savaşı organize ettiklerini dinleyip,okuyunca rabbime sığındım.Amma bugün ülkemde de bu menfi gidişat zihnimde istifhamlara neden oluyor.

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