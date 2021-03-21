Cezayir, Fransa'nın kararını “memnuniyet ve şüphe” ile karşıladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Cezayir’de 1830-1962 yıllarında sürdürdüğü sömürge dönemine ait arşivler üzerindeki gizliliği kaldırma kararı, Cezayir resmî makamlarınca memnuniyetle karşılanırken halk arasında konuya şüpheli bakılıyor.

Fransa henüz resmi olarak yüzleşmediği sömürge tarihi sebebiyle ilişkilerinin gergin seyrettiği Cezayir ile arasını düzeltme çabasında bir adım daha attı. Macron, ülkesinin Cezayir’deki sömürge dönemine ilişkin aralarında ulusal güvenlik dosyalarının da yer aldığı arşivler üzerindeki gizlilik kararını 10 Mart’tan itibaren kaldırdığını açıkladı. Elysee Sarayı’nın bu adımı, Fransa’nın sömürge tarihiyle yüzleşmek için rapor hazırlattığı tarihçi Benjamin Stora’nın çalışmasındaki tavsiyelerle örtüştü. Cezayir Cumhurbaşkanlığı sömürge tarihi dosyasından sorumlu Danışmanı ve Hükümet Arşivleri Başkanı Abdulmecid Şeyhi, ülkenin resmî haber ajansı APS’ye yaptığı açıklamada, Paris’in kararını “olumlu ve önemli” şeklinde tanımladı. Şeyhi, “Şu aşamaya kadar Macron’un kararının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Burada asıl mesele, (arşivlerin açılması) bunun şeffaflığı ve diğer alanlara uygulanabilecek bir devamlılığın gelmesi.” diye konuştu.