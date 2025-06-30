St. Gilgen’de Nurlu buluşma

Avusturya’nın St. Gilgen bölgesinde gerçekleştirilen dört günlük aile ve okuma programı samimî ve verimli bir ortamda geçti.

ALMANYA-MÜNİH YENİ ASYA - ARZU ÇAPAR

Avusturya’nın St. Gilgen bölgesinde gerçekleştirdiğimiz dört günlük aile ve okuma programımızda, Risale-i Nur’un aile yapısına verdiği önem, duyguların manası ve yönlendirilmesi ve istişarenin önemi gibi konular derinlemesine ele alındı. Program süresince hem yetişkinlere, hem de gençler ve çocuklara yönelik özel içerikler ve faaliyetler hazırlandı.

SAMİMÎ VE VERİMLİ BİR BULUŞMA

Almanya’nın doğu ve güney bölgelerinden gelen yaklaşık 120 kişilik katılımla gerçekleştirilen program, samimî ve verimli bir ortamda geçti. Katılımcıların yaş gruplarına göre ayrılması sayesinde, her yaşa uygun bir eğitim ve paylaşım zemini oluşturuldu.

Programa, Harran Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yasemin Yaşar Hanımefendi de katılarak katkı sağladı. Bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaştı. Kendisinin sunumu, programa ayrı bir derinlik ve perspektif kazandırdı.

Genel anlamda program, farklı yaş ve bölgelerden gelen katılımcıların Risale-i Nur ekseninde bir araya geldiği; aile, ilim ve iman odaklı güzel ve anlamlı bir buluşma oldu.

*

KATILIMCILAR NE DEDİLER?

Zeliha Kurnaz (Pedagog)

Avusturya St. Gilgen’de gerçekleşen aile ve okuma kampına katılan Zeliha Kurnaz Hanımefendi programla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Bu kampı, arkadaşlarla manevî bir zeminde buluşma fırsatı olarak görmek benim için çok kıymetliydi. Konularımız oldukça güncel ve hayata dair meselelerdi. Risale-i Nur’u yalnızca teoride değil, gündelik hayatta da uygulayabilmek, tekrar tekrar okumak ve içselleştirmek bana hem yeni hedefler kazandırdı, hem de içsel bir motivasyon sağladı. Aynı zamanda, farkında olduğum, ama zamanla unuttuğum bazı değerleri yeniden hatırlamam için de bir vesile oldu.”

*

İffet Aynacı (Hemşire)

Programa katılan bir diğer katılımcı olan Hemşire İffet Aynacı ise izlenimlerini şu şekilde dile getirdi:

“Bu program benim için âdeta aile hayatının altına dizilmiş dinamikleri canlandıran bir kurtarma programı gibiydi. Çok verimli geçti. Aileyi hem içtimaî (toplumsal), hem de manevî yönden yeniden diriltmeye yönelik güçlü bir içerikti. Anne, baba ve çocuk rollerine ayrı ayrı bakış açılarıyla yaklaşarak, detaylı analiz yapma imkânı bulduk. Bu da bana aile içindeki ilişkilerimizi daha bilinçli ve dengeli kurabilme yolunda önemli farkındalıklar kazandırdı.”

*

HİSSİYATIMIZI DİLE GETİRDİ

Program boyunca yaşanan hissiyatı ve ortamın ruhunu yansıtan şu güzel dizeler, katılımcıların gönüllerinde yer eden izleri dile getiriyor.

Bir taraf dağ, bir taraf göl,

Kamp yerini gel de bir gör.

Şevk, uhuvvet, gayret, huzur,

Şahlanmış sanki Risale-i Nur.

Aile ile başladık talime,

Yuvalarımıza kattık sekine.

Tesettürün özüne indik,

Fıtratımızı fehmeyledik.

Şer’î meşvereti hazmettik,

Şahs-ı manevîye göz diktik,

Duygularımızı keşif ile,

Değerlendirmeyi öğrendik.

Hem gezip, hem eğlendik,

Bolca tefekkür ettik,

Çocukları sevindirdik,

Biz de onlarla gençleştik.

Geldi veda zamanı,

Gönül nura doyar mı?

Hemen yaptık planları,

Seneye inşallah tekrarı.

(Bu şiir, program katılımcılarından Sevde Ercan kardeşimiz tarafındankaleme alınmıştır.)