Gazze’de 660 bin çocuk eğitimden mahrum kaldı

Gazze Şeridi’ndeki saldırılar sebebiyle 660 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Gazze Şeridi’ndeki saldırılar yüzünden yarısı UNRWA öğrencisi olmak üzere, 660 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığını açıkladı. UNRWA’nın X hesabından yapılan açıklamada, 50 binden fazla çocuğa geçici öğrenim alanının sağlandığı belirtildi.

Gazze’deki 277 bin öğrenciye uzaktan eğitim desteğinin verildiği, 520 bin çocuğa ise psikolojik destek sağlandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarının etkileri sebebiyle 660 bin Filistinli çocuğun eğitimden mahrum kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Yıkıma rağmen eğitim devam etmeli.” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de X hesabından açıklamada bulundu.

UNWRA Genel Komiseri Lazzarini “Gazze’den Bir Umut Işığı” başlığıyla yayınladığı yazılı açıklamasında, 270 binden fazla kız ve erkek Filistinli çocuğun, UNRWA eğitim programına kaydolduğunu, Arapça, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel eğitim aldığını kaydetti.

Tarif edilemez travma

UNRWA ekiplerinin, okullarda ve barınma merkezlerinde 130 geçici öğrenim alanı daha açtığını belirten Lazzarini,” Gazze genelinde yaklaşık 47 bin çocuğa yüz yüze eğitim imkânı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Eğitimin çocukların iyileşmesine ve yavaş yavaş çocukluklarına yeniden bağlanmasına yardımcı olduğunu ifade eden Lazzarini, eğitimin Gazzeli çocukların yaşadığı tarif edilemez travmaları aşabilmeleri için hayatî bir öneme sahip olduğunu vurguladı.