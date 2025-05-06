Enflasyon rakamları yine farklı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 arttı. Yıllık enflasyon 73,88 oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin “İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi”ne göre ise, aylık enflasyon yüzde 3,21, yıllık enflasyon yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi