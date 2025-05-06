"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Enflasyon rakamları yine farklı

06 Mayıs 2025, Salı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE’deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,46 arttı. Yıllık enflasyon 73,88 oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin “İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi”ne göre ise, aylık enflasyon yüzde 3,21, yıllık enflasyon yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme planını alarm verici!

    Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1 milyar lira ceza uyguladı

    TCMB, yüksek faizle devam edecek

    Provokasyona ortak tepki

    Enflasyon rakamları yine farklı

    Her darbe demokrasiyi zayıflattı

    İstanbul trafiğinin yıllık maliyeti 6 milyar dolar

    Trump, üçüncü dönem tartışmalarını sonlandırdı

    TRT Milletindir, tarafsız olmalıdır

    Hiç bir zulüm sonsuz olmaz

    Et üretimi arttı, tüketim yerinde saydı

    İsrailli esir: “Netanyahu’nun oğlu burada olsaydı savaş çoktan bitmişti”

    Benzeri görülmemiş bir insanlık felâketi

    Can Kardeş Mayıs sayısı çıktı! - Hıdırellez coşkusu

    Devlet üreticiye sahip çıksın

    Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir

    Bir yılda 29 gazeteci cezaevine girdi

    Merkez Bankası havlu atıyor

    “Bediüzzaman hayatımın çok önemli bir yerinde”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    47 ve 33
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Düşen tetikçi diyesim geliyor…
    Cevher İLHAN

    Bayat oyunlar sahnede…
    Risale-i Nur'dan

    Daima nura, ihlâsa, imana kuvvet verecekler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasiden öteye gidilen köyler
    Faruk ÇAKIR

    TRT’ye yakışan nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    İstihâre nasıl yapılır?
    Mehmet İmamoğlu

    Bir takkenin kırk yıl hatırı olurmuş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.